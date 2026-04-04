Çorum'da tırın devrilmesi sonucu kapanan Kırıkkale-Tokat kara yolu ulaşıma açıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde tırın devrilmesi sonucu kapanan Kırıkkale- Tokat kara yolunun tek şeridi ulaşıma açıldı.

Abdulsamet G. idaresindeki 60 ACE 354 plakalı taş yünü yüklü tır, Kırıkkale-Tokat kara yolu Avutmuş köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaralanmadan atlattığı kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yaklaşık 4 kilometre araç kuyruğu oluşan yolda tırın kaldırılması için çalışma yapıldı.

İş makineleri ve vinçlerle yapılan çalışmalar sonucu yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Yolda ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan tırın yoldan kaldırılması için çalışmalara ara verildiği, gün doğumundan itibaren çalışmalara tekrar başlanacağı bildirildi.