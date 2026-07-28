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Kırıkkale Müftülüğü Personeline Madde Bağımlılığı Semineri

Kırıkkale Müftülüğü Personeline Madde Bağımlılığı Semineri
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Kırıkkale İl Müftülüğü, personeline yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında madde bağımlılığı semineri düzenledi. Sosyolog Havva Şensoy, bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerini anlatırken, mücadelede toplumsal farkındalık ve önleyici tedbirlerin önemini vurguladı.

Kırıkkale İl Müftülüğü personeline yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitimleri kapsamında madde bağımlılığı semineri düzenledi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklayama göre, müftülük toplantı salonundaki seminerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Havva Şensoy, personele madde bağımlılığıyla mücadele ile ilgili bilgiler verdi.

Seminerde, madde bağımlılığının birey, aile ile toplum yapısı üzerindeki tahrip edici etkilerine değinilirken, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmanın ve koruyucu önleyici tedbirlerin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA
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