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Kırıkkale’de yolcu otobüsü devrildi: 40 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale’de yolcu otobüsü devrildi: 40 kişi hastaneye kaldırıldı
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(KIRIKKALE) - Kırıkkale-Samsun kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazadan etkilenen 40 yolcu, tedbir amacıyla hastanelere kaldırıldı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale- Samsun kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazadan etkilenen 40 yolcu, tedbir amacıyla hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunan yaralı olmadığı bildirildi.

Kaza, Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yola devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otobüsteki 40 yolcu tahliye edilerek Kırıkkale'deki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk muayene ve kontrollerinde, kazadan etkilenen yolcular arasında hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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