Kırıkkale'de yağma suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası olan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de 'konutta birden fazla kişiyle yağma' suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyet ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA