Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir evde ve boş arazide 2 bin 486 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.U. (29) ve Ü.S.Ü. (23) adlı iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, evde ve boş arazide saklanmış halde toplam 2 bin 486 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U. (29) ve Ü.S.Ü. (23) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.