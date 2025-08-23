Kırıkkale'de Tarlada Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Kırıkkale'de Tarlada Yangın: Ekipler Müdahale Etti
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve çevredeki bitkilere zarar verdi.

Dağsolaklısı köyü yakınlarında hasadı yapılmış buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dağsolaklısı köyü yakınlarında hasadı yapılmış buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarlalarda bulunan saman ile çevredeki yeni dikilmiş çam fidanlarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale ve Keskin belediyeleri itfaiye ekipleri ile Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 dönüm arazide zarara neden olan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
