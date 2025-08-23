Kırıkkale'de Tarlada Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dağsolaklısı köyü yakınlarında hasadı yapılmış buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarlalarda bulunan saman ile çevredeki yeni dikilmiş çam fidanlarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale ve Keskin belediyeleri itfaiye ekipleri ile Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 dönüm arazide zarara neden olan yangın ekipler tarafından söndürüldü.