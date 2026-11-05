Kırıkkale'de operasyonlarda 792 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de operasyonlarda 792 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin aracında 792 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi; emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen iki ayrı operasyonda, şüpheliler H.H.Ü. ile T.K. gözaltına alındı.
H.H.Ü'nün aracındaki aramada, 792 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA