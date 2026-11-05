Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de operasyonlarda 792 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de operasyonlarda 792 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kırıkkale'de operasyonlarda 792 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin aracında 792 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi; emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen iki ayrı operasyonda, şüpheliler H.H.Ü. ile T.K. gözaltına alındı.

H.H.Ü'nün aracındaki aramada, 792 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
TBMM'de 'Şerefsiz' kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti39

Komisyonda ortalık karıştı, Bakan Şimşek salonu terk etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Sözcüsü Sarı'dan yıllar sonra gelen Özgür Özel itirafı! 'Bir zamanlar...'

CHP Sözcüsü yıllar sonra itiraf etti! Özel ile ilgili sözleri bomba
AK Partili Yücel Arzen Hacıoğulları TBMM Genel Kurulu'nda Amedspor atkısı taktı

Meclis'te Amedspor sürprizi! Atkıyı takan başka takım taraftarı çıktı
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi

Daltonlar'a bir darbe daha! Kırmızı bültenle aranan isim Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor

Fatma Betül, Erdoğan’ın işaret ettiği aşamada! Saatlerdir hesap veriyor
Kanserle savaşan Gül Onat'ın son hali sevenlerini duygulandırdı

Kanserle savaşan usta oyuncunun son hali yürek burktu
Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı

Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin