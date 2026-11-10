Kırıkkale'de müstakil evin çatısındaki yangın söndürüldü, evde hasar oluştu

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KIRIKKALE'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çalılıöz Mahallesi 469'uncu Sokak'ta bulunan müstakil evin çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı