Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale'de çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE'de müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 1 kişi dumandan etkilenerek, ağır yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde Gündoğdu Mahallesi 1606 sokakta D.K.'ya (38) ait müstakil evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken, D.K. odada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde mahsur kalan D.K. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Dumandan etkilenerek ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedavi altına alınan D.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
