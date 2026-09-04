Kırıkkale'de motosiklet-otomobil çarpışması kamerada
Kırıkkale'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kayda alındı.
Kırıkkale'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kayda alındı.
T.S. yönetimindeki 71 AES 583 plakalı motosiklet, Millet Bulvarı Özuğurlu Kavşağı'nda M.B'nin kullandığı 71 ADF 171 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki KGYS kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA