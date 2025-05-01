Kırıkkale'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, 2 saatlik periyotta Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.