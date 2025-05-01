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Kırıkkale'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Kırıkkale'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale çevrelerinde 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, 2 saatlik periyotta Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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