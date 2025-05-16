Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu
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Kırıkkale'de kiracısının öldüğünü öğrenince il dışından gelip, çilingirle içeri giren ev sahibi, buzdolabı ve derin dondurucunun içinde parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan ve o dönem 40 yaşında olan bir adama ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de, il dışında yaşayan C.Ç., Çalılıöz Mahallesi 11'inci Sokak'ta 3 katlı apartmanda kiraya verdiği evinde oturan Meliha V.'nin kirayı yatırmaması üzerine, telefonla aradı.

ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİ

Telefonu açan Meliha V.'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelen C.Ç., dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi.

Kırıkkale'de Kiracıdan Kayıp Ceset Çıktı

BUZDOLABINDAN PARÇALANMIŞ CESET ÇIKTI

C.Ç., evdeki buzdolabı ve derin dondurucu içerisinde parçalanmış ceset buldu. C.Ç.'nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk kısmına yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi.

Kırıkkale'de Kiracıdan Kayıp Ceset Çıktı

CESET, 2014 YILINDAN BU YANA KAYIP ADAMA AİT ÇIKTI

Ceset, evdeki incelemeden sonra Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin, 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan o dönem 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Kiracıdan Kayıp Ceset Çıktı

"HİÇ KOKU HİSSETMİYORDUK"

Apartmanda oturan Lütfü Gümüşsoy, "Evde kimin oturduğunu bilmiyoruz. Arada sırada ev sahibini arayıp evde kimin oturduğunu soruyorduk. O da 'kirasını alıyorum' diyordu. 'Birisi var, ara sıra gelip gidiyor' sanıyorduk. Dün ev sahibi geldi, çilingir getirip kapıyı açtıracağını söyledi. Bugün de geldi, 'Problemli bir durum var' dedi. Apartmanda hiç koku hissetmiyorduk" dedi.

Kırıkkale'de Kiracıdan Kayıp Ceset Çıktı

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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