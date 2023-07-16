Kırıkkale'de Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, iki otomobil kavşakta çarpıştı ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili kavşağında meydana geldi. E.K. idaresindeki 06 AP 1761 plakalı otomobil ile F.Ö. (44) kontrolündeki 44 ADN 197 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda H.Ö. (40), M.Y.Ö. (11), A.F.Ö. (13) ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü E.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.