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Kırıkkale'de Kaldırım Denetimi: Motorlu Araçlara Cezai İşlem Uygulandı

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Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli kullanabilmeleri amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimde kaldırımlara motorlu araç park edenlere cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli kullanabilmeleri amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, denetimde kaldırımlara motorlu araç park edenlere cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Yol ve kaldırım işgaline neden olan, güvenlik problemi yaratan kural dışı uygulamalara karşı çalışmaların devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerimizce koordineli yürütülen denetimlere şehir genelinde yaya yoğunluğunun olduğu noktalarda devam ediliyor. Son zamanlarda özellikle kaldırımlara park edilen motosiklet şikayetlerini gidermek üzere yapılan denetimler devam edecek. Esnafımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini ve duyarlı davranıp yardımcı olmalarını bekliyoruz. Kurallar herkes için geçerli. Ortak alanlara saygı göstermeliyiz. Duyarlı davranan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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