Kırıkkale'de irtikap soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Kırıkkale'de irtikap soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yürütülen kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 12'ye çıktı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 12 oldu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamındakapsamında Ü.T, K.T, İ.A. ve F.M. de gözaltına alındı. Son gözaltı kararlarıyla birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 12'ye yükseldi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında dün, gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T. ve A.D, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, Ü.T. ve K.T'nin il dışında olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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