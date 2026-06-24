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Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybeden 2 uzman son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybeden 2 uzman son yolculuğuna uğurlandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir imha tesisinde dün meydana gelen patlamada yaşamını yitiren tapa uzmanı İdris Tayyip Duruş (30) ve patlayıcı madde uzmanı Turan Göl (48) için cenaze töreni düzenlendi. Duruş, Nevşehir'de toprağa verilirken; Göl'ün cenazesi de ailesine teslim edildi. Patlamada bir asker yaralanmıştı.

KIRIKKALE'de imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden tapa uzmanı İdris Tayyip Duruş (30) ile patlayıcı madde uzmanı Turan Göl (48), son yolculuğuna uğurlandı.

Yahşihan ilçesindeki Bedesten Depolama ve İmha Tesisi'nde dün öğle saatlerinde özel bir firma tarafından yürütülen çalışma sırasında 3,5 inçlik roket mühimmatı infilak etti. Olayda patlayıcı madde uzmanı Turan Göl ile tapa uzmanı İdris Tayyip Duruş yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan 1 asker ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Göl ve Duruş'un cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Nevşehir'in Acıgöl ilçesi nüfusuna kayıtlı olan İdris Tayyip Duruş için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Duruş'un yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Duruş, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İdris Tayyip Duruş'un, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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