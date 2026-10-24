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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmayla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan haklarında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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