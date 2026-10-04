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Kırıkkale'de dron denetimini fark eden ehliyetsiz sürücüye 240 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de dron denetimini fark eden ehliyetsiz sürücüye 240 bin lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yapılan dronlu trafik denetimini fark eden ehliyetsiz otomobil sürücüsü, araçta bulunan yolcuyla yer değiştirdi. Bu anlar dron kamerasıyla tespit edilirken sürücüye belgesiz araç kullanmaktan 240 bin lira ceza uygulandı.

KIRIKKALE'de dronlu trafik denetimini fark edip araçta bulunan yolcuyla yer değiştiren ehliyetsiz sürücüye 240 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde dronlu trafik denetimi yapıldı. Denetimi fark eden bir otomobil sürücüsü, yol kenarında durarak araçta bulunan yolcuyla yer değiştirdi. Bu anlar dron kamerasıyla tespit edilirken, otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcuyla yer değiştiren otomobil sürücüsünün daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 240 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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