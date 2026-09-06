Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 4 yaralı, 1 gözaltı

KIRIKKALE'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Yenimahalle 77'nci sokakta bulunan toptancı halinde meydana geldi. Y.B. (29) ile Y.B. (37) arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Y.B. ile kavgayı ayırmaya çalışan T.Ö.'nün (40) yanı sıra E.B. (53) ve Ö.F.B. (29) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli Y.B. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı