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Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 4 yaralı, 1 gözaltı

Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 4 yaralı, 1 gözaltı
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Kırıkkale'de toptancı halinde borç-alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Y.B. (29) ile Y.B. (37) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü; kavgayı ayırmaya çalışan T.Ö. (40), E.B. (53) ve Ö.F.B. (29) bıçakla yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, şüpheli Y.B. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

KIRIKKALE'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Yenimahalle 77'nci sokakta bulunan toptancı halinde meydana geldi. Y.B. (29) ile Y.B. (37) arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Y.B. ile kavgayı ayırmaya çalışan T.Ö.'nün (40) yanı sıra E.B. (53) ve Ö.F.B. (29) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli Y.B. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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