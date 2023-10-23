Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale'de Arkadaşını Kazara Vuran Çocuk Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de Arkadaşını Kazara Vuran Çocuk Gözaltına Alındı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, arkadaşını tüfekle kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. İddiaya göre, Y.T. (16) doldur boşalt yaptığı sırada ruhsatsız pompalı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yanında bulunan arkadaşı E.T'yi (17) yaraladı. Ağır yaralanan E.T, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Y.T'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.