Kırıkkale'de 'Aile Yılı' Etkinliği Düzenlendi

Kırıkkale'de 'Aile Yılı' Etkinliği Düzenlendi
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen 'Aile Yılı' etkinliğinde, anne ve çocuklar birlikte geri dönüşüm çalışmaları yaparak, keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte çocuklara oyuncak ve futbol topu dağıtıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kaymakamlık tarafından "Aile Yılı" etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamı Fidan Bozkır, Aile Yılı kapsamında botanik bahçede düzenlenen "Anne-Çocuk" etkinliğine katıldı.

Kaymakam Bozkır, etkinlikte yaptığı açıklamada, ailelerin çocuklarının eski kıyafetlerine, verdikleri boyalarla baskı yaptıklarını ve geri dönüşüme katkıda bulunduklarını söyledi.

Etkinlik sonunda çocukların yaş guruplarına göre oyuncaklar ve futbol topu dağıtıldı.

Kaymakam Bozkır da programda çocuklarla boyama etkinliği yaptı.

Programa, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin'in eşi Serpil Bişkin, İlçe Emniyet Müdürü Yasemin Şen, Okuyan Kadınlar Kulübü, Kırıkkale Kasaba Ritim Grubu ve özel çocuklar da katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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