Kırıkkale'de 5 yıl hapis cezası kesinleşen firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Y. (49) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA