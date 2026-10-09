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Kırıkkale'de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (41) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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