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Kırıkkale'de 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından hakkında 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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