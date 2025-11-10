Kırıkkale'de 10 Kasım Töreni Düzenlendi
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende protokol, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yapıldı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen tören, Kaymakam Yasin Mert ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Protokol, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Program, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.
