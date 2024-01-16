Kırıkkale Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Sınav Döneminde Çorba İkram Ediyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) öğrencilerine sınav döneminde çorba ikramında bulunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mobil aşevi aracıyla birçok noktada sıcak çorba dağıtımlarına devam edildiği belirtildi.

Her yıl vize ve final haftalarında ilçede bulunan üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunulduğu aktarılan açıklamada, sınav döneminin gelmesiyle sabah erken saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde sıcak çorba dağıtımlarına başladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Çorba dağıtımlarımızı her fırsatta birçok noktada gerçekleştiriyoruz. Fakat sınav haftalarında ikram ettiğimiz bu çorbalar bizim için ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Çocuklarımız bu yoğun dönemlerde kahvaltı yapmayı ihmal edebiliyorlar. Bu sebeple onları düşünmek bizim görevimiz. Çocuklarımızın derslerine yoğunlaşmasını istiyoruz, geri kalan tüm ihtiyaçları için bizler buradayız." ifadelerini kullandı.