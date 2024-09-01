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Kırıkkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Konser Düzenledi

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Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuşmasında Cumhuriyet'in coşkuyla kutlandığını belirtti ve sanatçılara teşekkür etti. Konuşmanın ardından sanatçılar sahne aldı.

Kırıkkale Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet kenti Kırıkkale'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Önal, "Bugün birbirinden değerli sanatçılarımız var. Bizleri yalnız bırakmadılar. Gökhan Tombak, Murat Aslan, Serkan Akdemir ve Ankara Seymenler ekibine çok teşekkür ediyorum. Aramızda çok sevdiğim, hayranı olduğum, dinlemekten büyük keyif aldığım çok kıymetli sanatçımız Oğuz Aksaç'a selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Önal'ın konuşmasının ardından sanatçılar sahne aldı.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Eldemir ve Recep Sefer, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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