Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çocuk Şenliği Düzenledi
Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği Çocuk Şenliği'nde çocukları eğlendirdi. Şenlik kapsamında bando eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Büyük Şehir Park'ında etkinlikler gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, milli bayramları daha coşkulu ve heyecanlı kutlayacaklarını belirtti.
Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenledi.
Şenlik kapsamında Kırıkkale Belediyesi önünden Büyük Şehir Park'ına kadar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.
Büyük Şehir Park'ında devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, milli bayramları daha coşkulu, heyecanlı ve tarihe yakışır şekilde, hep birlikte kucaklayacaklarını söyledi.
Konuşmanın ardından çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendi.