Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çocuk Şenliği Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği Çocuk Şenliği'nde çocukları eğlendirdi. Şenlik kapsamında bando eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından Büyük Şehir Park'ında etkinlikler gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, milli bayramları daha coşkulu ve heyecanlı kutlayacaklarını belirtti.

Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenledi.

Şenlik kapsamında Kırıkkale Belediyesi önünden Büyük Şehir Park'ına kadar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Büyük Şehir Park'ında devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, milli bayramları daha coşkulu, heyecanlı ve tarihe yakışır şekilde, hep birlikte kucaklayacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Çocuk Yerel Haberler Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title