Kırıkhan ilçesinde silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli Ş.M.Y'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait parçalar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA