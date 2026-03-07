Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 379 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 379 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin ilçede durdurduğu araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada 379 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
