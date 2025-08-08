Kırıkhan'da Bitkisel Toprak Eleme Tesisi Faaliyete Geçti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, temiz toprakla yeşil alanların artırılması amacıyla bir bitkisel toprak eleme tesisi hizmete alındı. Tesis, bu zamana kadar 3 bin 200 kamyon toprak eleyerek, elde edilen verimli toprağı çevredeki yeşil alanlarda kullanmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesiden yapılan yazılı açıklamada, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde temiz toprakla daha sağlıklı ve yeşil alanlar oluşturma hedefiyle tesis oluşturulduğu belirtildi.
Tesisin mayıstan itibaren 3 bin 200 kamyon toprak elediği bildirilen açıklamada, elde edilen verimli toprağın, Payas, Antakya, Arsuz, İskenderun ile Kırıkhan ilçelerindeki orta refüj, park ve yeşil alanlarda kullanıldığı kaydedildi.
