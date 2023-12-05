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Kırgızistan ve Tacikistan Arasında Sınır Anlaşması Sağlandı

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Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki tartışmalı sınırın 24 kilometrelik kısmında anlaşma sağlandı. Çalışma grupları protokol imzalayarak anlaşmayı resmiyete döktü. Bu anlaşma ile birlikte sınır anlaşmazlığı çözüme kavuşmuş oldu.

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınırın, tartışmalı yaklaşık 24 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 29 Kasım-4 Aralık'ta Tacikistan'ın Buston şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 24,01 kilometresinde daha anlaşmaya vardı ve bu konuda protokol imzaladı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresinde tartışma yaşanıyordu.

Sınır köylerinde yaşayanların başlattığı çatışmalara, zaman zaman iki ülkenin silahlı güçleri de dahil oluyordu. 14 Eylül 2022'deki son çatışmada, iki taraftan onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan sınır anlaşmazlığını çözmek için oluşturulan Kırgız-Tacik çalışma grupları, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının 163 kilometresi üzerinde anlaşma sağlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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