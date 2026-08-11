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Kırgızistan-Rusya 'Center-2026' Tatbikatı Başladı

Kırgızistan-Rusya 'Center-2026' Tatbikatı Başladı
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Kırgızistan ve Rusya arasındaki ikili askeri işbirliği kapsamında 'Center-2026' ortak tatbikatı resmi törenle başladı. Yaklaşık 500 asker ve 100 teçhizatın katıldığı tatbikat, 17 Ağustos'a kadar sürecek ve koordinasyon ile ortak müdahale kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyor.

Kırgızistan ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili askeri işbirliği planı kapsamında düzenlenen "Center-2026" ortak tatbikatı resmi törenle başladı.

Kırgızistan Savunma Bakanlığına bağlı 20636 Askeri Birliği'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Kırgızistan Savunma Bakanlığı Tatbikat Direktörü Albay Almazbek Kojoşev ile Rusya Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Askeri Komutanı ve 201. Askeri Üs Komutan Yardımcısı Muhafız Yarbay Dmitriy Lakeyev katıldı.

Törende konuşan Albay Kojoşev, tatbikatla iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun artırılmasının ve modern tehditlere karşı ortak müdahale kabiliyetinin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Yarbay Lakeyev ise manevralara katılan asker ve ekipman sayısına değinerek, iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak eğitim faaliyetlerinin her geçen gün daha fazla önem kazandığına dikkati çekti.

Tatbikata, her iki ülkeden yaklaşık 500 askeri personel, 100 silah ve askeri teçhizat, savaş amaçlı FPV dronları ve çeşitli hava araçları katılıyor.

Tatbikat, 17 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA
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