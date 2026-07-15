Bişkek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı yapıldı.

KTMÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yoğun katılımın olduğu programda, İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Sabır Murataliyev, Kur'an-ı Kerim okudu, ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

İletişim Başkanlığınca hazırlanan, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin anlatıldığı spotlardan oluşan filmin izletildiği programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almazbek İbrayev, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

KTMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yücel Öksüz, "Sessiz İkna, Görünmez Manipülasyon: 15 Temmuz'un Psikolojik ve Eğitsel Anatomisi" konulu konferans verdi.

"Manas TV" kanalında gün boyunca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayın yapıldı. KTMÜ rektörlük binasında da "15 Temmuz: Hafıza, Direniş ve Demokrasi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.