Kırgızistan-Tacikistan Sınır Anlaşması Sonrası Tel Örgü Çalışmaları Başladı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanan sınır anlaşmasının ardından, Kırgız tarafı, sınıra tel örgü çekme çalışmalarını başlattığını bildirdi.

Kırgızistan'ın Batken Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki Ak-Say köyüne bağlı Kojo Kaarı geçidinde ve Leylek ilçesine bağlı Katta-Tuz bölgesinde, sınır çiti çekme çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede 74 kilometre uzunluğunda hendek kazıldığı, 68 kilometre demir boru döşendiği ve 62 kilometre uzunluğunda kablolama çalışması yapıldığı aktarıldı.

Kablolama ve tel örgü çekme çalışmalarının bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan sınır belirleme çalışmaları kapsamında tel örgü çekme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşması 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanmış, iki ülke 1006 kilometre uzunluğundaki sınırın tartışmalı 486 kilometrelik bölümünü belirlemişti.