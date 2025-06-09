Kırgızistan Meclisi, Cengiz Aytmatov Enstitüsü ile Kültürel İlişkileri Güçlendiriyor

Kırgızistan Meclisi, Cengiz Aytmatov Enstitüsü ile Kültürel İlişkileri Güçlendiriyor
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Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Türkiye merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal ve beraberindeki heyeti kabul ederek, Türk devletleri arasındaki kültürel, eğitim ve insani etkileşimi artırmanın önemine vurgu yaptı.

Kırgızistan Meclisi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Türkiye merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsünün Başkanı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan Meclisi Demokratik Kurumlar ve Sivil Toplumun Geliştirilmesi Komitesi Üyesi Milletvekili Akmal Saidov'un yanı sıra Kırgızistan Meclisi Milletvekili Vinera Raimbaçayeva ve Irısbek Atajanov da yer aldı.

Turgunbek Uulu, Kırgızistan'ın sadece derin tarihi bağlarla birbirine bağlı Türk devletleriyle siyasi ve ekonomik ortaklığı derinleştirmekle değil aynı zamanda kültürel ve insani etkileşimi genişletmekle de ilgilendiğini belirterek, "Son yıllarda bu yönde çok etkili çalışmalar yürütüldü, kültür, bilgi, eğitim, bilim ve spor alanlarında ortak projeler başarıyla uygulandı." ifadesini kullandı.

Kültürün Türk halkları arasındaki en güçlü bağlayıcı güçlerden olduğuna işaret eden Turgunbek Uulu, "Birliği sağlamak için dil, tarih, müzik ve edebiyat gibi kültürel yönleri birleştirmeli ve gençler için ortak kültürel platformlar yaratmalıyız." dedi.

Bu hafta Bişkek'te yapılacak 3. Uluslararası Bişkek Film Festivali'nin önemine dikkati çekerek çocukların geleceği için kaliteli çocuk filmleri ve çizgi filmler üretmeye ilişkin çalışmaları önemsediklerini kaydeden Turgunbek Uulu, Türk dünyasında Kırgız şair Alıkul Osmonov ve Jolon Mamıtov'a yönelik tanıtım etkinliklerinin kendilerine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Turgunbek Uulu, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un eserlerinin tanıtılması amacıyla yürüttüğü çalışmalardan dolayı Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Topsakal'a teşekkür etti.

"Temel misyonumuz, yazarın eşsiz yaratıcı mirasını geniş kitlelere yaymaktır"

Topsakal, büyük yazar ve düşünür Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan enstitüye ilişkin, "Bizim temel misyonumuz, yazarın eşsiz yaratıcı mirasını geniş kitlelere yaymaktır." ifadesini kullandı.

Cengiz Aytmatov'un eserlerinin inanılmaz derinlikle dolu olduğunu belirten Topsakal, "Yazar, sadece döneminin özelliklerini sanatsal olarak yansıtmayı ve büyüleyici bir olay örgüsü yaratmayı değil aynı zamanda insanların kaderlerini, deneyimlerini de ortaya koymayı başarmıştır." diye konuştu.

Topsakal ve beraberindeki heyet, yarın Bişkek'te yazar Cengiz Aytmatov'un vefatının 17. yılına ithafen düzenlenecek "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği" forumuna ve mezarı başındaki anma etkinliğine katılacak.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.???????

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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