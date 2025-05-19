Kırgızistan, KGAÖ Parlamenterler Meclisi Oturumuna Ev Sahipliği Yaptı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Meclisi Konseyi Oturumu yapıldı.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu'nın ev sahipliğindeki oturuma, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Veçeslav Volodin, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Tacikistan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Fayzali İdizoda, Belarus Ulusal Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Igor Sergeenko ve örgütün gözlemci ülkesi Sırbistan Meclisi Güvenlik Komitesi Başkanı Milovan Drecun katıldı.

Parlamenterler, Bişkek'teki oturumunda, kolektif güvenliğe yönelik tehditlerle mücadele açısından mevzuatın uyumlu hale getirilmesi konularını görüştü.

Oturumda, KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, Kasım 2024'te KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması ve kolektif güvenliğe yönelik tehditlere karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Tasmagambetov, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki devlet sınırına ilişkin kabul edilen tarihi anlaşmanın, KGAÖ içindeki bağları daha da güçlendirecek önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Tümgeneral Baktıbek Bekbolotov, Kırgız Cumhuriyeti topraklarında sosyo-politik ve askeri durumun sürdürülebilirliğini ve istikrarını sağlamak için devlet organlarının faaliyetleri hakkında rapor sundu.

Meclis Başkanı Turgunbek Uulu, Kırgızistan'ın bu yıl KGAÖ'nün dönem başkanlığına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Başkanlığı süresince beş temel alanda çalışmalar yapacağız. Bunlar, dış politikayı güçlendirmek, askeri işbirliğini geliştirmek, modern zorluklara ve tehditlere karşı koymak, parlamentolar arası etkileşimi yoğunlaştırmak ve analitik yetenekleri genişletmektir." ifadelerini kullandı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, tarihi hafızanın korunmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemine değinerek, KGAÖ kapsamında tarihi gerçeğin korunması için Nazizmle mücadeleyi amaçlayan 5 örnek yasanın kabul edildiğini söyledi.

Tacikistan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Idizoda, konuşmasında, küresel güvenliğin sağlanmasına ilişkin sorunların etkili bir şekilde çözümü için tüm uluslararası toplumun ortak çabalarının gerektiğini vurguladı.

Belarus Ulusal Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sergeenko, "Bu yılki 9 Mayıs Büyük Zafer'in yıl dönümü zor bir zamanda kutlanıyor. Dünyanın yeni ve acımasız bir şekilde yeniden paylaşılmasına tanıklık ediyoruz. Bu koşullar altında KGAÖ'nün yeni koşullara uyum sağlaması gerekmektedir." dedi.

Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov, KGAÖ'nün, güvenlik alanında çok sayıda devlet kurumuyla işbirliğinin sağlandığı etkili bir uluslararası örgüt olduğunu belirtirken, "Ülkelerimiz ulus-ötesi tehditlerle karşı karşıyadır. Uyuşturucu kaçakçılığı ve internet suçlarıyla mücadelenin güçlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu. ???????