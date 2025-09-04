Bişkek'te 9. Türk Filmleri Haftası Başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayan "9. Türk Filmleri Haftası" etkinliğinde ünlü Türk sinema oyuncuları için kırmızı halı seremonisi düzenlendi.

Yerli Düşünce Derneğinin koordinasyonundaki "9. Türk Filmleri Haftası" etkinliğinin açılışına, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Marat Tagayev, Kırgızistan Sinematografi Genel Müdür Yardımcısı Maratbek Asanaliyev, Kırgızistan Parlamentosu Milletvekili Dastanbek Cumabekov, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, TBMM Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhterem Özdinçer, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile çok sayıda akademisyen, diplomat, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumların yetkilileri ve vatandaş katıldı.

Ünlü Türk sinema oyuncuları kırmızı halıda

Şehir merkezindeki Ala-Too Sinemasında tertip edilen ve sunuculuğunu Bülent Namal ve Asel Akmataliyeva'nın üstlendiği etkinlikte düzenlenen kırmızı halı seremonisinde Türk sinema oyuncuları tezahüratlar eşliğinde kırmızı halıdan geçti.

Etkinlikte "Çukur" dizisi oyuncusu Damla Sönmez, "Kuruluş Osman" dizisi oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, "Savaşçı" dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay, "Aşk Mevsimi" filminin başrol oyuncuları Anıl Altan ve Duygu Mercan, "Güllerin Savaşı" ve "Adını Feriha Koydum" dizilerinin başrol oyuncusu Barış Kılıç, yönetmen ve oyuncu Murat Fıratoğlu yer aldı.

"İki halk arasındaki dostluğu pekiştirecek"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Tagayev, Türk sinemasının seçkin yapımlarının Kırgız izleyicilerle buluşmasının, iki halkı manevi olarak yakınlaştıracağını ve sanat alanında güçlü bir köprü kuracağını söyledi.

Tagayev, Bişkek'te düzenlenen Türk Filmleri Haftası etkinliğine Türkiye'den sinema oyuncuları, yönetmenler ve milletvekillerinin katıldığını hatırlatarak, "Kırgız halkı, geçmişine ve kaliteli sanata önem veren ve dostluk ilişkilerinin değerini bilen bir halktır. Bu etkinlik büyük bir heyecan yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Sinematografi Genel Müdür Yardımcısı Asanaliyev, "Türk Filmleri Haftası'nın açılışı vesilesiyle sizleri tebrik ediyorum. Bu anlamlı organizasyon, iki halk arasındaki dostluğu pekiştirecek ve sinema alanındaki işbirliğini bir üst seviyeye taşıyacaktır." dedi.

"Dünyada 1 milyar insan Türk dizilerini izliyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Güven, Türk sinemasının güçlü mirasına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk dizileri bugün 150'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Dünyada yaklaşık 1 milyar insan düzenli olarak Türk dizilerini izliyor. Bugün buraya Türk sinemasının çok güzel örneklerini getirdik. Amacımız, kardeşliğimizi, birlikteliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Büyükelçi Ökem'den selam

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özdinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in selamlarını iletti.

Özdinçer, "Türk ve Kırgız halkı, Türk dünyasında kültür ve sanat alanındaki işbirliğini geliştirerek ortak kültür ve tarihini gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşımaktadır." diye konuştu.

Özdinçer ayrıca, Türk Filmleri Haftası'nın, 81. Venedik Film Festivali Ufuklar Bölümü'nde jüri özel ödülüne layık görülen ve Türkiye'nin Oscar adayı olan "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmiyle açılmasından gurur duyduklarını belirtti.

"Organizasyon muhteşem oldu"

Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Türk Filmleri Haftası'nın bu yıl dokuzuncusunu organize ettiklerini ifade ederek, "Bugünkü organizasyon muhteşem oldu. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gündoğdu, etkinliğe katılan sinema oyuncuları Barış Kılıç, Damla Sönmez, Berk Oktay, Anıl Altan, Duygu Mercan, Murat Fıratoğlu ve yapımcı İsa Dolmuş'a teşekkür ederken, ayrıca Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye-Kırgızistan İş Adamları Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneğine (TÜKİD) katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Açılış programı konuk oyuncularına yetkililer tarafından plaket ve hediye takdim töreniyle sona erdi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırgızistan'ın Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan Sinematografi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destek oldu.

Gösterim, Türkiye'nin Oscar adayı filmiyle başladı

9. Türk Filmleri Haftası, Türkiye'nin Oscar adayı, "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filminin gösterimiyle başladı.

Ala-Too Sinemasında devam edecek gösterimlerde, 5 Eylül'de "Aşk Bağları", 6 Eylül'de "Akıldan Kalbe", 7 Eylül'de "Hay Hak Karagöz-Hacivat" ve "Şımarık" adlı filmler izleyicilerle buluşacak.