Kırgızistan'dan getirilen yaralılar Adana'da tedavi altına alındı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yangında ve helikopter kazasında yaralanarak Türkiye'ye getirilen 4 kişinin tedavisine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Volkan Harput, AA muhabirine, Kırgızistan'dan hastanelerine dün 2'si yangından, 2'si de helikopter kazasından olmak üzere 4 yaralının getirildiğini söyledi.

Hastalardan 2'sinin tedavisinin yanık yoğun bakımda devam ettiğini aktaran Harput, "Durumları bir parça ciddi. Helikopter kazasından yaralanan diğer 2 pilot da şu an için cerrahi yoğun bakımda tedavi altındalar. Onların durumu daha stabil." diye konuştu.

Yüzde 60'ın üzerinde yanık yaraları var

Hastane Yanık Merkezi Eğitim Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Daş da 12 yıldır hizmet veren merkezde bugüne kadar on bine yakın ağır yaralının tedavi edildiğini söyledi.

Yanık yaralılarının durumunun ağır olduğunu belirten Daş, şöyle devam etti:

"Gerçekten ağır yaralanmalar mevcut. Yüzde 60'ın üzerinde üçüncü derece yanık yaraları. Yanık travmaları çok ciddi travmalardır. Biz de vakit geçirmeden tedavilerine başladık. Şu anda bu hastalarımızın hem cerrahi hem de medikal tedavilerini yürütüyoruz. Uzun bir tedavi olacak."

Başkent Bişkek'te, evlere sıcak su ve kışın ısıtma hizmeti sağlayan Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde (Merkezi Isıtma Kurumu) 2 Şubat'ta çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi, Kırgızistan Savunma Bakanlığına ait poligonda, 17 Ocak'ta eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopterin inişi sırasında düşmesi sonucu pilot yaşamını yitirirken 10 kişi yaralanmıştı.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, dün tedavilerinin devam etmesi için 4 yaralıyı Türkiye'ye gönderdiklerini bildirmişti.