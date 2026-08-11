Taş Rabat'ta restorasyon başladı

Kırgızistan'ın Narın bölgesinde yer alan tarihi Taş Rabat Kervansarayı'nda kapsamlı restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin tarihi ve kültürel mirasının en değerli anıtlarından biri olan "Taş Rabat" tarihi ve mimari kompleksinin kapsamlı restorasyon sürecine alındığı duyuruldu.

Söz konusu restorasyon, 2023-2027 yıllarını kapsayan "Antik Tarihin Sırrı" Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarının Korunması, İncelenmesi ve Arkeolojik Kazılarının Yürütülmesi Devlet Programı çerçevesinde yürütülüyor.

Ziyaretçilere geçici kısıtlama uyarısı

Kompleks arazisinde yürütülen onarım ve restorasyon çalışmalarında yoğun inşaat ekipmanları ile uzman ekipler görev alıyor.

Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve kaliteli bir restorasyon ortamı oluşturmak amacıyla yapının bazı alanları geçici olarak çitlerle çevrilerek erişim sınırlandırıldı.

Bu bağlamda bakanlık, restorasyonun ana aşamaları tamamlanana kadar vatandaşların ve turistlerin Taş Rabat kompleksini ziyaret etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Turizm şirketleri ve rehberlerin, seyahat güzergahlarını planlarken bu kısıtlamaları dikkate almaları ve turistleri önceden bilgilendirmeleri istendi.

Taş Rabat

Tarihi İpek Yolu'nun Orta Asya'dan Çin'e doğru çıkış güzergahında bulunan Taş Rabat, Kırgızistan'ın tek kapalı kervansarayı ünvanını taşıyor.

Başkent Bişkek'e 520, Çin sınırına ise 80 kilometre mesafede yer alan tarihi yapı, Tanrı Dağları'ndaki Kara Koyun Vadisi'nin derinliklerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin 200 metre yükseklikte konumlanıyor.

Sağlamlığı ve mimarisiyle ihtişamını koruyan kervansarayın kimler tarafından ve tam olarak ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor.

Yerel kaynaklarda eserin, Budist tapınağı, Hristiyan manastırı veya Karahanlılar dönemine ait bir kervansaray olarak kullanıldığı yönünde farklı görüşler bulunuyor.

Tamamen taş örme bu yapı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kaynak: AA