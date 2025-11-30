Haberler

Kırgızistan'da Milletvekili Seçimleri Başladı

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'daki milletvekili seçimlerinde halkı oy kullanmaya çağırdı. Seçimlerin daha önceki dönemlere göre daha şeffaf geçeceğini belirten Caparov, e-devlet sistemi üzerinden online oy kullanma uygulamasının devreye girdiğini duyurdu.

Kırgızistan'da milletvekili seçimleri sürerken Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, halkı oylarını kullanmaya çağırdı.

Caparov ile eşi Aygül Caparova, oylarını Bişkek Devlet Üniversitesi'nde (BDÜ) kurulu 1046 numaralı sandıkta verdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Caparov, halka seslenerek, "Meclis seçimlerinde oy kullanmaya aktif olarak katılın. Kırgızistan'ın geleceği sizlerin oylarınıza bağlı." dedi.

Oy verme sürecinin tamamen otomatik hale getirildiğini belirten Caparov, daha önceki seçimlerde sonuçların çarpıtılmasına yol açabilecek insan müdahalesine artık izin verilmeyeceğini vurguladı.

Caparov, bu seçimlerde e-devlet sistemi üzerinden on-line oy kullanma uygulamasının hayata geçirildiğini anımsattı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, 1123 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Yurt dışında 14 bin 281 seçmen oy verdi

Ülkenin 90 sandalyeli meclisine girecek milletvekillerinin belirleneceği erken seçim için yurt dışında toplam 100 sandık kuruldu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında saat 16.00 itibarıyla 14 bin 281 vatandaşın oy verdiği bilgisini paylaştı.

Sandıklar, saat 20.00'de kapanacak

Ülke genelinde kurulan 2 bin 429 sandıkta kayıtlı 4 milyon 294 bin 243 seçmen, saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Seçimlerde Marlen Mamataliyev liderliğindeki Birlik (Intımak) Partisi ile toplam 460 bağımsız aday yarışıyor.

Ülkedeki 30 seçim bölgesinde en fazla oy alan üçer aday, milletvekili seçilecek.

Seçimleri 58 ülkeden 778 uluslararası gözlemci izliyor.

Gözlemcilerin arasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve beraberindeki heyet de bulunuyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
