Kırgızistan'da KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov ile Bişkek'teki Türk kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, doktorlar, öğretim görevlileri ve iş insanları katıldı.

Etkinlik, Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağında şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Tahir, resepsiyonda yaptığı konuşmada, kutlamaları bu yıl hüzünle gerçekleştirdiklerini belirterek, "11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 Türk askerini rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkı olarak bu acıyı yürekten hissediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımının KKTC olduğunu vurgulayan Tahir, halkın tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlü desteğiyle ulusal birlik ve kimliğini korumayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin annesiyle olan bir anısını paylaşarak, Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin önemine işaret etti.

Ökem, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü en iyi dileklerle kutlarken, şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri andı.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Gandilov da KKTC'ye desteklerinin süreceğini belirterek, "Biz her zaman KKTC'nin arkasındayız." dedi.

Gandilov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğe teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
