Kırgızistan'da Erken Milletvekili Seçimleri için Aday Listesi Açıklandı

Kırgızistan'da 30 Kasım'da yapılacak erken milletvekili seçimleri için aday listesi açıklandı.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, Meclis (Jokorku Keneş) milletvekilliği adaylık başvuru sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Yayımlanan milletvekili aday listesinde, ülke genelindeki 30 seçim bölgesinden 276'sı erkek, 191'i kadın olmak üzere toplam 467 aday yer aldı.

Adayların seçim kampanyası 10 Kasım'da başlayacak ve 29 Kasım'a kadar sürecek.

Halkın oylarıyla belirlenecek milletvekili seçimleri ise 30 Kasım'da yapılacak.

Yurt dışında yaşayan Kırgız vatandaşlarının oy kullanabilmesi için 100 sandık kurulacak.

Kırgızistan Meclisi, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim tarihlerinin birbirine yakın olması gerekçesiyle 25 Eylül'de kendini feshetmişti.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, milletvekillerinin seçileceği erken genel seçimin 30 Kasım 2025'te yapılmasına ilişkin kararı imzalamıştı.