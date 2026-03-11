Haberler

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Kapadokya Alan Başkanlığına ziyaret

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Kapadokya Alan Başkanlığına ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kapadokya Alan Başkanlığı'nı ziyaret ederek iki bölge arasındaki kültürel miras köprüleri ve turizm işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Büyükelçi Kazakbaev, Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, geçen yılın Türk Dünyası Turizm Başkenti Kırgızistan'ın Manas (Celal-Abad) kenti ile Kapadokya arasında kurulabilecek kültürel miras köprüleri, turizm alanında ortaya konulabilecek ortak projeler ve işbirliği imkanları ele alındı.

Aslanbay, ziyaretteki konuşmasında, Kırgızistan'dan Kapadokya'ya gelen turist sayısının her geçen yıl artış gösterdiğini belirtti.

Bu kadim kültürel aktarımları ortak projelerle daha da kökleştireceklerini dile getiren Aslanbay, "Ortak kültür mirasımıza sadık kalarak geliştirdiğimiz yönetim modelimiz ve ata yurdumuz Asya medeniyetleri ile kuracağımız yeni turizm köprüleri, Türk dünyasının küresel turizm sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kazakbaev ise Aslanbay'a teşekkür etti.

Ziyaretin anısına Aslanbay tarafından Kazakbaev'e, yöresel el sanatı ürünlerinden seramik ibrik hediye edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...