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Kırgızistan Bakanı, Adana'da tedavi gören yaralıları ziyaret etti

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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören helikopter kazası ve patlama yaralılarını ziyaret etti. Caparov, hastaların durumu hakkında bilgi aldı ve Kırgızistan'a benzer hastaneler yapma planlarını açıkladı.

KIRGIZİSTAN Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkesinde meydana gelen helikopter kazası ve patlama olaylarında yaralanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 4 Kırgız vatandaşı ziyaret etti.

Türkiye'ye gelen Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Ankara'daki ziyaretlerinin ardından havayoluyla Adana'ya geldi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ayrı zamanlarda meydana gelen helikopter kazası ve patlama olaylarında yaralanan Kırgız vatandaşlardan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 kişiyi ziyarete gelen Caparov'a Adana Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti. Caparov, 2'si hastanenin yanık merkezinde 2'si de cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi gören 4 yaralı hakkında Başhekim Mehmet Volkan Harput'tan bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Caparov, "Kırgızistan'da 2 ayrı kaza oldu. 2'si asker 4 kişi buraya geldi. Askerlerimizin durumu iyi. Yanık merkezinde tedavi gören hastalarımızın da durumları iyiye gidiyor. Hastalarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Onları buradaki doktorlarımıza emanet ediyoruz. Kırgız ve Türk kardeşliği neticesinde Kırgızistan'a da böyle hastaneler yapmak planlarımız arasında" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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