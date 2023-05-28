Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırgız Türkleri seçimde yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti

Kırgız Türkleri seçimde yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti

Güncel Haberler

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri seçimde yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti. Erciş'in Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için sandıkların bulunduğu okula geldi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri seçimde yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

Erciş'in Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için sandıkların bulunduğu okula geldi. Yöresel kıyafetlerini giyen Kırgızlar, burada isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı. Mihman Erçetin, "Her vatandaş gibi biz de oyumuzu kullandık. Seçimin devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kırgız Türklerinden oy kullanan Cengiz Taç, "Van Erciş ilçesinde Ulupamir Mahallesi'nde yaşıyoruz. Kırgız Türkleri olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için burada kendi yöresel kıyafetlerimizle renk katmak istedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ulupamir Kırgız Türkleri olarak bizde kendi geleneksel kıyafetlerimizle seçim gününe renk katarak bu seçimi özel bir gün olarak belirledik" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ulupamir Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title