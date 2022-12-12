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KİRAZLI-BAŞAKŞEHİR METRO HATTINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ, SEFERLER DURDU

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KİRAZLI-BAŞAKŞEHİR METRO HATTINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ, SEFERLER DURDU

Kirazlı-Başakşehir-Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hattında elektrik kesintisi nedeniyle seferler durduruldu.

Kirazlı-Başakşehir-Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hattında elektrik kesintisi nedeniyle seferler durduruldu. Metro istasyonları tahliye edildi.

Metro İstatanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hatlarımızda BEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Bahariye Güncel Haberler

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