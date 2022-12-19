Kiraya zamdan yakınan esnafa bakan yardımcısından dikkat çeken yanıt: Allah yerini doldurur ya
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Niğde'de temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın, "Nasılsınız, iyi misiniz, işleriniz nasıl?" diye sorduğu esnaf, "Kiraları arttırmasalar yüzde 100'de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük" karşılığını verdi. Bakan Yardımcısı Gürcan ise, "İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun" dedi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Niğde'de temaslarda bulundu. Bakan Yardımcısı Gürcan, yanındaki bürokratlarla birlikte ziyaret ettiği esnafa "Nasılsınız iyi misiniz işleriniz nasıl" diye sordu. Daha sonra esnaf ile Bakan Yardımcısı Gürcan arasında şu diyalog yaşandı:
Esnaf: Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük.
Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Öyle mi, Allah yerini doldurur ya
Esnaf: İnşallah. Kiramız yüzde yüz arttı. Yüksek kiralar
Diğer esnaf: Yeni Çarşı'da böyle yüzde 85 'den aşağı artış yok.
Mahmut Gürcan: İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun."