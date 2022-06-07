Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı (2) - Haberler

Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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TUTUKLANDIAntalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan kavgada apartman yöneticisi Osman Artar'ı bıçaklayarak öldüren kiracı Necati Kök, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan kavgada apartman yöneticisi Osman Artar'ı bıçaklayarak öldüren kiracı Necati Kök, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kök, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel