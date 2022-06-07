Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı (2) - Haberler

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Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı (2)

TUTUKLANDIAntalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan kavgada apartman yöneticisi Osman Artar'ı bıçaklayarak öldüren kiracı Necati Kök, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan kavgada apartman yöneticisi Osman Artar'ı bıçaklayarak öldüren kiracı Necati Kök, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kök, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Antalya kiracı Kepez Güncel Haberler

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