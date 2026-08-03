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Aidat Borcu Tartışması Kanlı Bitti: Apartman Yöneticisi Hayatını Kaybetti

Aidat Borcu Tartışması Kanlı Bitti: Apartman Yöneticisi Hayatını Kaybetti
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Konya'da kiracı Ali İhsan Büyükeken, birikmiş aidat borcu nedeniyle tartıştığı apartman yöneticisi Ramazan Şimşek'i bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Şimşek, hastanede hayatını kaybederken, şüpheli tutuklandı.

KONYA'da kiracı Ali İhsan Büyükeken'in (40) birikmiş aidat borcu nedeniyle tartışıp, karnından bıçakla yaraladığı apartman yöneticisi Ramazan Şimşek (43), hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Büyükeken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, kiracı Ali İhsan Büyükeken'in evine giderek iddiaya göre birikmiş aidat borcunu istedi. Büyükeken de borç miktarının fazla olduğunu belirtip itiraz etti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali İhsan Büyükeken, mutfaktan aldığı bıçakla Şimşek'i karnında yaraladı. Kanlar içinde kalan Ramazan Şimşek, yere yığıldı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Şimşek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Büyükeken, suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sağlık durumu ağır olan Ramazan Şimşek, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimşek'in bugün Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor. Diğer yandan Ali İhsan Büyükeken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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